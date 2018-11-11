FACUA informa
Boletín semanal número 524
11/11/2018
Gran éxito de las movilizaciones para reclamar la independencia del poder judicial #EscándaloSupremo
FACUA Catalunya participa en el 2º Congreso Catalán de Pobreza Energética
FACUA reclama que la autoridad de protección al usuario financiero tenga potestad sancionadora
Las organizaciones territoriales de FACUA convocan asambleas generales extraordinarias
Mapa de las concentraciones por la independencia del poder judicial y la dimisión de Lesmes y Díez-Picazo
FACUA asesora a la chilena Odecu en su demanda a Volkswagen por el fraude de las emisiones
FACUA junto a más de 120 organizaciones de la Cumbre Social presentan su balance sobre 10 años de recortes
FACUA denuncia a Ryanair y Wizz Air ante la CNMC por posible competencia desleal al cobrar por el equipaje de mano
Rubén Sánchez: "Esperemos que un juez pida al TJUE que se pronuncie sobre el impuesto de las hipotecas"
FACUA convoca concentraciones a las puertas de los juzgados el sábado a las 18h #JusticiaHipotecada10N
El 'cierre' de la web de Ryanair durante 12 horas podría vulnerar la ley de consumo, denuncia FACUA
FACUA considera aberrante la decisión del Supremo sobre el impuesto de las hipotecas
FACUA Madrid firma un manifiesto contra el anteproyecto de ley de farmacia de la Comunidad
FACUA critica los alarmistas y engañosos mensajes de la banca para presionar al Tribunal Supremo
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