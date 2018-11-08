FACUA junto a más de 120 organizaciones de la Cumbre Social presentan su balance sobre 10 años de recortes
Al acto, que ha tenido lugar este miércoles 7 de noviembre en el Congreso de los Diputados, ha acudido la directiva de FACUA Ángeles Castellano en representación de la asociación.
FACUA.org
España-08/11/2018
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