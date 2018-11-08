Las organizaciones territoriales de FACUA convocan asambleas generales extraordinarias
El objetivo es ratificar la política de independencia de las asociaciones frente a los operadores de mercado como forma de garantizar la defensa de los derechos de los consumidores.
FACUA.org
Andalucía-08/11/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Las organizaciones territoriales de FACUA-Consumidores en Acción han comenzado a convocar asambleas generales extraordinarias con el objetivo de aprobar el documento definitorio del marco de colaboración con los operadores de mercado.
Con estas asambleas, las organizaciones t