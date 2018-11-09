FACUA reclama que la autoridad de protección al usuario financiero tenga potestad sancionadora
No será más que otra figura decorativa si sus decisiones no son vinculantes, advierte la asociación, que exige también voluntad política para castigar con dureza los fraudes de la banca.
FACUA.org
España-09/11/2018
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FACUA-Consumidores en Acción reclama al Gobierno que la futura autoridad de protección al usuario financiero emita resoluciones vinculantes, tenga potestad sancionadora y cuente con recursos suficientes para actuar con eficacia. De no ser así, no será m�ás que ot