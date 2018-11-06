FACUA critica los alarmistas y engañosos mensajes de la banca para presionar al Tribunal Supremo
Advierte de que los bancos tienen capacidad sobrada para asumir la retroactividad total en el pago del impuesto de las hipotecas. Provocaría efectos positivos en la economía española al reactivar el consumo.
FACUA.org
España-06/11/2018
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