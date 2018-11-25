FACUA informa

Boletín semanal número 526
25/11/2018

Ángeles Castellano (FACUA): "Es grave que los partidos puedan hacer bases de datos de opositores o afines"

FACUA denuncia que la inacción de las autoridades de consumo favorece los fraudes en el Black Friday

FACUA Málaga pone en marcha un proyecto para informar a jóvenes sobre sus derechos en telecomunicaciones

FACUA recuerda que Air Nostrum debe compensar a los afectados por la huelga de pilotos

FACUA confía en que la nueva ley de protección de datos sea rechazada por el Constitucional

FACUA considera espeluznante que la ley permita a los partidos políticos crear censos ideológicos

FACUA ve ridícula la multa de 15.000 euros impuesta por Fomento a Abertis por el caos de la AP-6 de enero

Black Friday: 9 de cada 10 usuarios creen que se ofertan descuentos falsos en una parte de los productos

FACUA Madrid pide a la Consejería de Sanidad que modifique la web para afectados de iDental

FACUA Córdoba advierte de revisiones de instalaciones de butano fraudulentas realizadas en domicilios

El butano sube un 15,4% en cinco meses y supera los 15 euros por primera vez desde 2015, advierte FACUA

FACUA advierte de que Movistar vuelve a subir tarifas en enero: el establecimiento de llamada, un 33%

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