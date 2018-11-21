FACUA Madrid pide a la Consejería de Sanidad que modifique la web para afectados de iDental
La asociación denuncia que el sistema que la Comunidad tiene para identificar a los afectados por el fraude de las clínicas dentales falla constantemente en la identificación de los pacientes.
FACUA.org
Madrid-21/11/2018
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FACUA Madrid ha solicitado a la Consejería de Sanidad que modifique la web para afectados por el fraude de la cadena de clínicas dentales iDental. La asociación, que ha enviado un escrito al organismo que dirige Enrique Ruiz Escudero, denuncia que el sistema utilizado