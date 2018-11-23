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FACUA denuncia que la inacción de las autoridades de consumo favorece los fraudes en el Black Friday

La asociación critica la falta de controles de las administraciones autonómicas para detectar falsos descuentos y sancionar a las empresas que incurren en ellos.

FACUA.org
España-23/11/2018
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FACUA-Consumidores en Acción denuncia que la inacción de las autoridades autonómicas de protección al consumidor favorece la proliferación de fraudes en el Black Friday. La falta de controles por parte de las administraciones competentes provoca la impunidad de

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