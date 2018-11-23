FACUA denuncia que la inacción de las autoridades de consumo favorece los fraudes en el Black Friday
La asociación critica la falta de controles de las administraciones autonómicas para detectar falsos descuentos y sancionar a las empresas que incurren en ellos.
FACUA.org
España-23/11/2018
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