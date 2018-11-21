Black Friday: 9 de cada 10 usuarios creen que se ofertan descuentos falsos en una parte de los productos
Consideran que esta irregularidad se produce en la gran mayoría de comercios, según una encuesta de FACUA. La asociación invita a destaparlos con la etiqueta #BlackFraude en las redes sociales.
FACUA.org
España-21/11/2018
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9 de cada 10 consumidores creen que la gran mayoría de comercios que se suman al Black Friday ofertan falsos descuentos en una parte de sus productos. Así lo pone de manifiesto una encuesta realizada por FACUA-Consumidores en Acción en la que han participado 3.449 usuarios. U