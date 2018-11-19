FACUA advierte de que Movistar vuelve a subir tarifas en enero: el establecimiento de llamada, un 33%
Las subidas afectan a servicios de fijo: el establecimiento de llamada de los paquetes Fusión 0, las tarifas de los planes de solo fibra, los bonos de llamadas y servicios auxiliares.
FACUA.org
España-19/11/2018
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