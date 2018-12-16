FACUA informa

Boletín semanal número 529
16/12/2018

El Gobierno aprueba el Real Decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler

Expediente sancionador a Holaluz tras la denuncia de FACUA por aplicar una subida de tarifas retroactiva

El etiquetado y la publicidad de las mantequillas de Asturiana cumplen la legislación

FACUA valora positivamente la decisión del TJUE de anular los elevados límites de emisiones del diesel

Diferencias de hasta el 244% en el billete sencillo de autobús urbano, según el análisis anual de FACUA

FACUA Andalucía celebra talleres sobre el uso de bolsas de plástico en colegios de las ocho provincias

Todolibro pide disculpas por sus libros infantiles machistas y anuncia que no volverá a imprimirlos

Italia multa con 10 millones a Facebook por vender los datos de sus usuarios para fines comerciales

FACUA recurre el traslado del caso Volkswagen a Alemania

El papá aventurero y la mamá chacha: FACUA denuncia a Todolibro por cuentos infantiles machistas

FACUA Euskadi reclama a Iberdrola que mejore el suministro eléctrico de Barakaldo

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