FACUA informa
Boletín semanal número 529
16/12/2018
El Gobierno aprueba el Real Decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler
Expediente sancionador a Holaluz tras la denuncia de FACUA por aplicar una subida de tarifas retroactiva
El etiquetado y la publicidad de las mantequillas de Asturiana cumplen la legislación
FACUA valora positivamente la decisión del TJUE de anular los elevados límites de emisiones del diesel
Diferencias de hasta el 244% en el billete sencillo de autobús urbano, según el análisis anual de FACUA
FACUA Andalucía celebra talleres sobre el uso de bolsas de plástico en colegios de las ocho provincias
Todolibro pide disculpas por sus libros infantiles machistas y anuncia que no volverá a imprimirlos
Italia multa con 10 millones a Facebook por vender los datos de sus usuarios para fines comerciales
FACUA recurre el traslado del caso Volkswagen a Alemania
El papá aventurero y la mamá chacha: FACUA denuncia a Todolibro por cuentos infantiles machistas
FACUA Euskadi reclama a Iberdrola que mejore el suministro eléctrico de Barakaldo
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