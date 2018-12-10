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El papá aventurero y la mamá chacha: FACUA denuncia a Todolibro por cuentos infantiles machistas

La asociación considera especialmente grave que los libros estén destinados a los primeros lectores, perpetuando estereotipos que pueden denigrar la importancia de la mujer.

FACUA.org
España-10/12/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la editorial Todolibro por sus libros infantiles Te quiero papá y Te quiero mamá, de la colección Mi querida familia, por perpetuar estereotipos que pueden denigrar la importancia de la mujer. Con frases como «

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