FACUA Andalucía celebra talleres sobre el uso de bolsas de plástico en colegios de las ocho provincias
Dirigidos a estudiantes de entre 7 y 8 años, tratan conceptos como la importancia de reducir su presencia y reemplazarlas por otros sistemas más duraderos, reutilizables y no contaminantes.
FACUA.org
Andalucía-13/12/2018
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FACUA Andalucía ha desarrollado entre octubre y diciembre talleres para concienciar sobre el uso de las bolsas de plástico en colegios públicos de las ocho provincias.
Las sesiones formativas se han dirigido a estudiantes de entre 7 y 8 años del primer ciclo de