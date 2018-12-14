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El Gobierno aprueba el Real Decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler

FACUA valora positivamente la normativa pero lamenta que finalmente no incluya una regulación de precios ni habilite a los ayuntamientos para limitarlos.

FACUA.org
España-14/12/2018
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FACUA-Consumidores en Acción valora positivamente el Real Decreto de medidas urgentes en materia de viviendas y alquiler aprobado este viernes 13 de diciembre por el Consejo de Ministros pero lamenta que la normativa finalmente no incluya una regulación de precios ni habilite a los

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