El Gobierno aprueba el Real Decreto de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler
FACUA valora positivamente la normativa pero lamenta que finalmente no incluya una regulación de precios ni habilite a los ayuntamientos para limitarlos.
FACUA.org
España-14/12/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción valora positivamente el Real Decreto de medidas urgentes en materia de viviendas y alquiler aprobado este viernes 13 de diciembre por el Consejo de Ministros pero lamenta que la normativa finalmente no incluya una regulación de precios ni habilite a los