FACUA recurre el traslado del caso Volkswagen a Alemania
La asociación considera que la decisión del juez Ismael Moreno limitaría el derecho a la tutela judicial efectiva de los afectados por el fraude de las emisiones de la multinacional.
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España-11/12/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha recurrido la decisión del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno de trasladar el caso del fraude de las emisiones de Volkswagen a la Fiscalía de Braunschweig, en Alemania. La asociación considera que la salida del procedimiento de E