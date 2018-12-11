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FACUA recurre el traslado del caso Volkswagen a Alemania

La asociación considera que la decisión del juez Ismael Moreno limitaría el derecho a la tutela judicial efectiva de los afectados por el fraude de las emisiones de la multinacional.

FACUA.org
España-11/12/2018
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FACUA-Consumidores en Acción ha recurrido la decisión del juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno de trasladar el caso del fraude de las emisiones de Volkswagen a la Fiscalía de Braunschweig, en Alemania. La asociación considera que la salida del procedimiento de E

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