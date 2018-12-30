FACUA informa
Boletín semanal número 531
30/12/2018
FACUA pide inspecciones exhaustivas sobre las fiestas de fin de año
FACUA ha logrado las 10 mayores multas impuestas por las autoridades de consumo
El 58% de los sevillanos encuestados por FACUA ve más protegidos sus derechos en los comercios físicos que online
UCA-UCE y su presidente promocionan un negocio del empresario investigado junto a ellos por alzamiento
FACUA denuncia ante la AEPD la nueva filtración de datos de más de 52 millones de usuarios de Google+
FACUA reclama a la Junta que aclare por qué mantiene a UCA-UCE en el registro de asociaciones de usuarios
FACUA Córdoba critica que el Ayuntamiento prolongue un año más la reducción horaria del taxi en la ciudad
UCA-UCE y su presidente, Juan Moreno Rodríguez, investigados por alzamiento de bienes
FACUA Sevilla imparte talleres online para prevenir el fraude en la venta a domicilio
FACUA Sevilla imparte cuatro talleres de prevención de fraudes en la venta en domicilios
La Corte Suprema de Chile declara abusivas varias cláusulas en cuentas corrientes de usuarios del BBVA
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