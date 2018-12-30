FACUA informa

Boletín semanal número 531
30/12/2018

FACUA pide inspecciones exhaustivas sobre las fiestas de fin de año

FACUA ha logrado las 10 mayores multas impuestas por las autoridades de consumo

El 58% de los sevillanos encuestados por FACUA ve más protegidos sus derechos en los comercios físicos que online

UCA-UCE y su presidente promocionan un negocio del empresario investigado junto a ellos por alzamiento

FACUA denuncia ante la AEPD la nueva filtración de datos de más de 52 millones de usuarios de Google+

FACUA reclama a la Junta que aclare por qué mantiene a UCA-UCE en el registro de asociaciones de usuarios

FACUA Córdoba critica que el Ayuntamiento prolongue un año más la reducción horaria del taxi en la ciudad

UCA-UCE y su presidente, Juan Moreno Rodríguez, investigados por alzamiento de bienes

FACUA Sevilla imparte talleres online para prevenir el fraude en la venta a domicilio

FACUA Sevilla imparte cuatro talleres de prevención de fraudes en la venta en domicilios

La Corte Suprema de Chile declara abusivas varias cláusulas en cuentas corrientes de usuarios del BBVA

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos