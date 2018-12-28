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El 58% de los sevillanos encuestados por FACUA ve más protegidos sus derechos en los comercios físicos que online

El acceso inmediato al producto y la atención personalizada son los dos aspectos que les hacen tender hacia la compra en establecimientos.

FACUA.org
Sevilla-28/12/2018
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El 58% de los sevillanos encuestados por FACUA Sevilla considera que sus derechos como consumidores están más protegidos cuando realizan compras en comercios físicos, frente a un 3% que cree que existen más garantías en la compra online y un 38% que entiende que

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