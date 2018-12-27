UCA-UCE y su presidente promocionan un negocio del empresario investigado junto a ellos por alzamiento
El CEO de Naturecode, Fernando Vázquez, dice que se sentía "en deuda" por el "apoyo desinteresado" de Juan Moreno y por eso creó una asociación a la que UCA-UCE desviaría cuotas de socios según la querella.
FACUA.org
Andalucía-27/12/2018
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Imagen sacada de la página de Facebook de Naturecode.
La Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) y su presidente, el exsecretario general de Juventudes Socialistas de Andalucía Juan Moreno Rodríguez, llevan años publicitando un negocio del empresario Fernando Vázquez Rojas