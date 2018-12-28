FACUA pide inspecciones exhaustivas sobre las fiestas de fin de año
La asociación reclama a los ayuntamientos y las comunidades autónomas que hagan los controles necesarios antes y durante los cotillones para evitar accidentes por excesos de aforo y problemas de seguridad.
FACUA.org
España-28/12/2018
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FACUA-Consumidores en Acción pide a los ayuntamientos y las comunidades autónomas que lleven a cabo controles de las fiestas de fin de año que se celebrarán estos días, con el objetivo de evitar irregularidades y accidentes derivados del exceso de aforo u otras