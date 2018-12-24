FACUA Sevilla imparte cuatro talleres de prevención de fraudes en la venta en domicilios
En las sesiones se ha informado a los consumidores sobre sus derechos, las vías de resolución de conflictos y las herramientas de las que disponen para reclamar.
FACUA.org
Sevilla-24/12/2018
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FACUA Sevilla ha impartido cuatro talleres entre octubre y diciembre de prevención de fraudes, vías de resolución de conflictos y derechos de los consumidores en la venta de productos y servicios fuera del establecimiento comercial y a domicilio.
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