La Corte Suprema de Chile declara abusivas varias cláusulas en cuentas corrientes de usuarios del BBVA
Tras una demanda del Servicio Nacional del Consumidor en 2011, la Primera Sala del Alto Tribunal chileno ha condenado en un fallo unánime al banco español a pagar más de 3.000 euros por estas prácticas.
FACUA.org
Internacional-24/12/2018
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La Corte Suprema de Chile ha declarado abusivas varias cláusulas de los contratos de líneas de crédito y sobregiro suscritos con clientes del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), por lo que ha condenado a la entidad bancaria española a pagar una sanción de m&