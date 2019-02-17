10 de las condiciones contractuales de Uber podrían ser abusivas: FACUA le reclama modificaciones
Sitúan a los usuarios en una situación de absoluta indefensión en caso de que se produzcan irregularidades en los servicios contratados. Establecen que las controversias tendrán que resolverse en Amsterdam.
FACUA.org
España-17/02/2019
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FACUA-Consumidores en Acción ha reclamado a Uber que rectifique diez cláusulas de sus condiciones contractuales al considerar que podrían ser abusivas, vulnerando con ello la legislación de defensa de los usuarios.
La asociación advierte de que en los