Timocracia: 300 trampas con las que empresas y gobiernos nos toman el pelo a los consumidores
Un libro editado por FACUA y su Fundación.
Rubén Sánchez
España-05/12/2017
Te invitamos a un viaje alrededor del oscuro mundo del fraude. Durante el recorrido conocerás 300 trampas con las que empresas y gobiernos nos toman el pelo a los consumidores y te harás con una buena colección de armas no sólo para defenderte, sino para que pases al contraataque.
Timocracia es una guía de supervivencia contra los abusos escrita por el portavoz de FACUA, Rubén Sánchez, y editada por la asociación y su Fundación.
Aquí tienes los enlaces para descargarte la edición electrónica de Timocracia:
Únete gratis para acceder a este contenido