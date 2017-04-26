"3€/día": Tras la actuación de FACUA Sevilla, un parking cercano a la Feria retira su publicidad engañosa
Justo antes de la rampa de acceso, anunciaba una tarifa de 3 euros al día que sólo aplica en realidad los fines de semana. La asociación reclama a la empresa que exponga los precios reales en el exterior.
FACUA.org
Sevilla-26/04/2017
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A la izquierda, el cartel que denunció FACUA Sevilla. A la derecha, la entrada al parking ya sin él. | Imagen: FACUA.
Tras la actuación de FACUA Sevilla, el aparcamiento público de la calle Virgen de Luján de la capital, ubicado a escasos metros de la Feria de Abril, ha retirado la publicidad engañosa de sus tari