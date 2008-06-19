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400 detenidos en EEUU en una operación contra el fraude inmobiliario

Además, dos antiguos gestores del banco Bear Stearns fueron arrestados en otra operación por su presunta implicación en un fraude relacionado con la crisis hipotecaria.

FACUA.org
América-19/06/2008
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Una operación a gran escala contra el fraude hipotecario se ha saldado en EEUU con más de 400 detenidos, según el departamento de Justicia estadounidense.

La operación ha durado tres meses y medio, en los que se ha podido descubrir un estructura de estafa que i

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