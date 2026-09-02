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FACUA denuncia a ING por incumplir su promoción de descontar el 10% sobre las compras con tarjeta de crédito a sus clientes

La asociación pide al ministerio de Consumo que abra expediente sancionador al banco por vulnerar la normativa de protección de los consumidores.

FACUA.org
España-02/09/2026
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FACUA ha denunciado ING ante el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 por no respetar la promoción que envió el 10 de agosto por correo electrónico a sus clientes donde les aseguraba que si realizaban compras con tarjeta de crédito por importes «ig

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