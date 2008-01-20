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69 proyectos de 14 comunidades autónomas concurren a los Premios Fundetec 2007

Reconocen iniciativas que fomentan el desarrollo de la Sociedad de la Información, el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y la reducción de la brecha digital.

FACUA.org
España-20/01/2008
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Un total de sesenta y nueve proyectos se han presentado como candidaturas a la tercera edición de los Premios de la Fundación para el Desarrollo Infotecnológico de Empresas y Sociedad (Fundetec), cuyo objetivo es reconocer aquellas iniciativas que fomentan el desarrollo de la

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