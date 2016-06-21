#6PropuestasFACUA para mejorar la protección a los consumidores y la lucha contra el fraude
Reclama un organismo que multe a las empresas que cometen fraudes masivos, regulación de los servicios de atención al cliente y límites a las tarifas y abusos en bancos y sectores liberalizados.
FACUA.org
España-21/06/2016
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