Nuestras accionesProtección de datos

A instancia de FACUA, Movistar corrige un fallo de seguridad que permitía conocer o modificar datos protegidos de sus clientes

A través de su teléfono de atención al cliente podía conocerse el importe de la última factura de cualquier usuario y el plan de precios contratado, además de cambiar sus datos bancarios y activar o desactivar su buzón de voz.

FACUA.org
España-03/05/2007
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Tras la intervención de la Federación de Consumidores en Acción (FACUA), Movistar ha corregido hoy un fallo de seguridad que permitía conocer o modificar datos protegidos de sus clientes.

FACUA había advertido a Movistar que a través del sistema a

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos