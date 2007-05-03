A instancia de FACUA, Movistar corrige un fallo de seguridad que permitía conocer o modificar datos protegidos de sus clientes
A través de su teléfono de atención al cliente podía conocerse el importe de la última factura de cualquier usuario y el plan de precios contratado, además de cambiar sus datos bancarios y activar o desactivar su buzón de voz.
FACUA.org
España-03/05/2007
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Tras la intervención de la Federación de Consumidores en Acción (FACUA), Movistar ha corregido hoy un fallo de seguridad que permitía conocer o modificar datos protegidos de sus clientes.
FACUA había advertido a Movistar que a través del sistema a