Abaratan el precio de la energía pero inflan hasta un 110% la tarifa por la potencia: el truco de algunas eléctricas para captar clientes
Gana Energía y Hola Luz tienen las tarifas eléctricas más caras de las 18 ofertas analizadas por FACUA en el mercado libre.
FACUA.org
España-03/09/2025
Uno de los trucos utilizados por algunas comercializadoras eléctricas para captar clientes es ofertar la energía consumida a precios por debajo de la tarifa semirregulada (PVPC) pero inflar hasta más del doble la tarifa de la potencia contratada. Es una de las prácticas detectadas por FACUA-Cons