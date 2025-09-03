Nuestras acciones

Abaratan el precio de la energía pero inflan hasta un 110% la tarifa por la potencia: el truco de algunas eléctricas para captar clientes

Gana Energía y Hola Luz tienen las tarifas eléctricas más caras de las 18 ofertas analizadas por FACUA en el mercado libre.

FACUA.org
España-03/09/2025

Uno de los trucos utilizados por algunas comercializadoras eléctricas para captar clientes es ofertar la energía consumida a precios por debajo de la tarifa semirregulada (PVPC) pero inflar hasta más del doble la tarifa de la potencia contratada. Es una de las prácticas detectadas por FACUA-Cons

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos