Abiertas las inscripciones para el IX Foro Internacional Virtual de Debate de la Fundación FACUA y la FCCR sobre bulos y fake news
Esta actividad que tendrá lugar el próximo 28 de octubre contará con Rubén Sánchez y Amílcar Durán como ponentes.
FACUA.org
Internacional-06/10/2025
La Fundación FACUA para la Cooperación Internacional y el Consumo Sostenible y la Fundación Ciudadana por un Consumo Responsable (FCCR) celebrarán el próximo 28 de octubre su IX Foro Internacional Virtual Consumidores por la Justicia y la Sostenibilidad. Esta actividad se enmarca dentro de su pr