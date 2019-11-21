Abren expediente por posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de anticonceptivos hormonales
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga a Merck Sharp Dome y su matriz europea MSD Human Health Holding un posible abuso de posición dominante en el mercado español.
FACUA.org
España-21/11/2019
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra las sociedades Merck Sharp Dome SA y su matriz europea MSD Human Health Holding BV por una posible práctica restrictiva de la competencia en el mercado españo