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Abren expediente por posibles prácticas anticompetitivas en el mercado de anticonceptivos hormonales

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) investiga a Merck Sharp Dome y su matriz europea MSD Human Health Holding un posible abuso de posición dominante en el mercado español.

FACUA.org
España-21/11/2019
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La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente sancionador contra las sociedades Merck Sharp Dome SA y su matriz europea MSD Human Health Holding BV por una posible práctica restrictiva de la competencia en el mercado españo

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