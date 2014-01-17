Abren expediente sancionador contra una tienda de cigarros electrónicos tras la denuncia de FACUA Córdoba
Varios de los artículos carecían de instrucciones en español y se publicitaban con sólo veintiocho días de garantía, en lugar de los dos años que establece la ley.
FACUA.org
Córdoba-17/01/2014
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Tras la denuncia de FACUA Córdoba, la Junta de Andalucía ha abierto un procedimiento sancionador contra el establecimiento Store Steam con domicilio en la Avenida de Guerrita nº 13 de Córdoba, por incumplimiento en el etiquetado