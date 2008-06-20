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Abren procedimientos sancionadores contra cinco gasolineras de la autovía Madrid-Zaragoza

Al incumplir la normativa que obliga a informar periódicamente al Gobierno sobre sus precios.

FACUA.org
España-20/06/2008
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El consejo de administración de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha iniciado procedimientos de incoación de expedientes sancionadores o diligencias previas contra cinco gasolineras de la autovía Madrid-Zaragoza por incumplir la normativa sobre informaci&

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