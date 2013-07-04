Acceden a los datos de usuarios de Ubisoft tras un ataque
Los piratas informáticos habrían tenido acceso a los nombres de usuario, correos electrónicos y contraseñas, aunque los datos bancarios no se habrían visto afectados.
FACUA.org
España-04/07/2013
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La desarrolladora Ubisoft ha informado de un ataque informático a su base de datos para obtener acceso a sus sistemas online. De esta manera, datos personales de los usuarios habrían sido revelados a los piratas informáticos. La compañía recomienda camb