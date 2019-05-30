Acceden a los datos de usuarios del agregador de noticias Flipboard tras un ciberataque
La plataforma ha confirmado que una persona entró entre el 2 de junio del pasado 2018 y el 23 de marzo de 2019, y entre el 21 y el 22 de abril de este año y copió nombres, contraseñas encriptadas o emails.
FACUA.org / Europa Press
España-30/05/2019
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El agregador de noticias Flipboard, usado por 150 millones de usuarios en todo el mundo, ha identificado un incidente de seguridad por el que los ciberdelincuentes han podido acceder a datos y las credenciales de sus usuarios, y que ha obligado a la compañía a resetear las contrase&