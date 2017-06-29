Aecosan retira de su web una alerta por la presencia de sulfitos en un lote de conservas de Bonduelle
Bonduelle asegura que los valores de sulfitos, que se utilizan como antioxidantes y conservantes, son correctos y están por debajo de los niveles que obligan a indicarlo en el etiquetado.
FACUA.org
España-29/06/2017
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Champiñones en conserva de Bonduelle. | Imagen: bonduelle.es.
La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aecosan) ha retirado de su página web una alerta en la que denunciaba la presencia de sulfitos no declarados en el etiquetado de un lote de conserva de champiñones de la marca Bonduelle.
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