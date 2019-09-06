¿Afectado por las huelgas de transporte aéreo? FACUA te recuerda tus derechos como pasajero
Los trabajadores de tierra de Iberia de varios aeropuertos y los pilotos y tripulantes de cabina de Ryanair han convocado diversas jornadas de huelga durante todo el mes de septiembre.
FACUA.org
España-06/09/2019
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Ante las distintas huelgas convocadas por los trabajadores de Iberia y Ryanair para el mes de septiembre, FACUA-Consumidores en Acción recuerda a todos los pasajeros que la normativa recoge toda una serie de derechos que les asisten si se ven afectados.
Los trabajadores de tierra de