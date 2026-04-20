FACUA considera ilegal el nuevo recargo por subida del combustible de Volotea y pide a Consumo que abra una investigación
La aerolínea ha introducido una cláusula en sus contratos que la habilita a aplicar, tras pagar el billete, un aumento de hasta 14 euros en función de cuánto suba el barril de Brent con motivo del conflicto en Oriente Medio.
FACUA.org
España-20/04/2026
FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para solicitarle que abra una investigación sobre el nuevo recargo de hasta 14 euros que Volotea ha anunciado que aplicará tras la compra de sus billetes en fu