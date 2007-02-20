Afectados por la talidomida piden en el Congreso cambiar el protocolo clínico que determina su relación con el fármaco
Consideran que el criterio establecido para determinar los afectados reales por la talidomida en los años 50 y 60 es "surrealista y sin criterio", ya que se exige el frasco que tomaron sus madres, la receta, informes médicos e historiales del hospital donde nacieron los afectados.
FACUA.org
España-20/02/2007
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La Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite) ha pedido hoy en el Congreso de los Diputados que se modifique el protocolo clínico establecido por el Ministerio de Sanidad y Consumo, en colaboración con el Instituto de la Salud Carlos III, para det