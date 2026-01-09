Aldi retira de la venta varios juguetes de comida de madera de la marca Toylino por riesgo de asfixia
En concreto, la incidencia se refiere a las variedades del juguete "set de bizcocho", "set de repostería", "set de desayuno", "set de frutas y verduras" y "set de herramientas".
FACUA.org
España-09/01/2026
Aldi ha informado de la retirada de la venta de varios conjuntos de juguete de comida infantil de madera de la marca Toylino por riesgo de asfixia en niños pequeños.
