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Alemania estudia multar con hasta 2.500 euros a los padres que no vacunen a sus hijos contra el sarampión

El ministro de Sanidad alemán, Jens Spahn, está elaborando un proyecto de ley que obligaría a los progenitores a demostrar que sus hijos han sido vacunados.

FACUA.org
Internacional-07/05/2019
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El ministro de Sanidad de Alemania, Jens Spahn, ha informado de que está elaborando un proyecto de ley para obligar a los padres a vacunar a sus hijos contra el sarampión o enfrentarse a una multa de hasta 2.500 euros si se niegan a hacerlo, con la posterior expulsi

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