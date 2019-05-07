Alemania estudia multar con hasta 2.500 euros a los padres que no vacunen a sus hijos contra el sarampión
El ministro de Sanidad alemán, Jens Spahn, está elaborando un proyecto de ley que obligaría a los progenitores a demostrar que sus hijos han sido vacunados.
FACUA.org
Internacional-07/05/2019
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El ministro de Sanidad de Alemania, Jens Spahn, ha informado de que está elaborando un proyecto de ley para obligar a los padres a vacunar a sus hijos contra el sarampión o enfrentarse a una multa de hasta 2.500 euros si se niegan a hacerlo, con la posterior expulsi