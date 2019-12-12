Alerta 'phishing': El mensaje de Mercadona que dice regalar un cupón de 250 euros es falso
El fraude trata de engañar a los usuarios para hacerse con sus datos personales.
FACUA.org
España-12/12/2019
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Imagen: Europa Press.
FACUA-Consumidores en Acción alerta de que el mensaje que lleva circulando unos días por internet que asegura que Mercadona está regalando cupones de 250 euros por su «45 aniversario» es falso. Se trata realmente de un fraude de tipo phishing, que busca enga