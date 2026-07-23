FACUA Extremadura reclama que se habilite un registro electrónico para el Instituto Municipal de Servicios Sociales de Badajoz
La asociación señala que actualmente este organismo solo permite la presentación de solicitudes presencialmente y con cita previa, dejando a los usuarios en una situación de indefensión.
FACUA.org
Extremadura-23/07/2026
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FACUA Extremadura ha requerido al Ayuntamiento de Badajoz la implementación de un registro o sede electrónica para el Instituto Municipal de Servicios Sociales y así favorecer que la ciudadanía pueda realizar las gestiones sin la obligatoriedad de hacerlo de manera pre