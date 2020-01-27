Alerta por la presencia de leche no declarada en pudin de chocolate marca No Moo
La Aesan ha comunicado que está afectado el producto No Moo Chocolate Puddings, en envase de 160 gramos de dos unidades.
FACUA.org
España-27/01/2020
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Imagen: veganfooduk.co.uk
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado de la presencia de leche no declarada en el etiquetado del pudin de chocolate de la marca No Moo.
En concreto, se trata del producto No Moo Chocolate Puddings, en envase de 160 gra