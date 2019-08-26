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Alerta por listeriosis: FACUA pide reuniones al presidente Sánchez y a los líderes de la oposición

Su federación en Andalucía también solicitará encuentros bilaterales con Juan Manuel Moreno Bonilla y los dirigentes de los principales partidos.

FACUA.org
España-26/08/2019
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Tras la reunión que ha mantenido esta mañana el Secretariado Permanente de FACUA-Consumidores en Acción, la organización ha decidido solicitar una reunión al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, para tratar la alerta alime

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