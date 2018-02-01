Alerta por tres juegos Sonic para móviles publicados por Sega que filtran datos de los usuarios
En concreto, se trata de las aplicaciones Sonic Dash, Sonic the Hedgehog Classic y Sonic Dash 2: Sonic Boom, que envían la información a once servidores, de los que tres no se encuentran certificados.
FACUA.org
España-01/02/2018
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Si se ha descargado alguno de estos tres juegos, la única forma de impedir por el momento que se filtren los datos es desinstalarlas. | Imagen: Lydia López.
La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), dependiente del Instituto Nacional de Ciberseguridad del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. alerta de tres juegos para móviles publicados por la compañía Sega que filtran información de los usuarios a o