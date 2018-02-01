Más noticiasPublicado por Oficina de Seguridad del Internauta

Alerta por tres juegos Sonic para móviles publicados por Sega que filtran datos de los usuarios

En concreto, se trata de las aplicaciones Sonic Dash, Sonic the Hedgehog Classic y Sonic Dash 2: Sonic Boom, que envían la información a once servidores, de los que tres no se encuentran certificados.

FACUA.org
España-01/02/2018
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La Oficina de Seguridad del Internauta (OSI), dependiente del Instituto Nacional de Ciberseguridad del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital. alerta de tres juegos para móviles publicados por la compañía Sega que filtran información de los usuarios a o

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