Alertan de avellana, leche y soja no declaradas en bizcochos de la marca Artesanos de la Abuela Laly
Están afectados todos los lotes de los productos Bizcocho casero bañaditos 1x1 y Bizcocho con Maltitol bañaditos 1x1, ambos en envase de 2 kilogramos.
FACUA.org
España-02/12/2019
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Imagen: flickr.com/58743958@N04 (CC BY 2.0).
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado de la presencia de tres alérgenos no declarados, avellana, leche y soja, en productos de bollería de la marca Artesanos de la Abuela Laly.
En concreto, se trata del Bizcocho casero ba&n