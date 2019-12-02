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Alertan de avellana, leche y soja no declaradas en bizcochos de la marca Artesanos de la Abuela Laly

Están afectados todos los lotes de los productos Bizcocho casero bañaditos 1x1 y Bizcocho con Maltitol bañaditos 1x1, ambos en envase de 2 kilogramos.

FACUA.org
España-02/12/2019
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado de la presencia de tres alérgenos no declarados, avellana, leche y soja, en productos de bollería de la marca Artesanos de la Abuela Laly.

En concreto, se trata del Bizcocho casero ba&n

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