Alertan de la ausencia de etiquetado en castellano en un calendario de adviento de la marca Milka
Se recomienda no consumir el lote afectado a personas con alergia y/o intolerancia a los componentes de la leche, a la soja, a las avellanas y otros frutos de cáscara, al huevo, al trigo y al gluten.
FACUA.org
España-08/12/2025
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri) de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Madrid relativa a la ausencia de etiquetado en castellan