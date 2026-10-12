Alertan de la presencia de gluten en tostadas con trigo sarraceno de la marca Santiveri etiquetadas como "sin gluten"
En concreto, se trata de las Tostadas crujientes sarraceno de la marca Santiveri Bio, envasadas en un estuche de 100 gramos, con fecha de consumo preferente del 1 de diciembre de 2027.
FACUA.org
España-12/10/2026
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Castilla y León relativa a